Torre del Greco – Pronto il piano per far diventare l’ospedale Maresca in un Covid Hospital, sancendo difatti la chiusura (o quasi) dell’ospedale ad altre tipologie di pazienti.

Questa la decisione presa dall’Asl Napoli 3 Sud nell’ambito della riorganizzazione dei piani ospedalieri in vista dell’aumento della curva epidemiologica e l’aumento dei ricoveri.

Così ci informa Il Mattino. Già da oggi l’ospedale Maresca potrebbe sospendere tutte le altre attività come quelle d’elezione, ambulatoriali, chirurgiche e il pronto soccorso ordinario.

Una nota di ieri a firma dei dirigenti Asl, infatti, ha già disposto lo stop ai ricoveri e la dimissione dei pazienti ricoverati in Ortopedia, Chirurgia e Medicina generale.