Ercolano – Bonajuto “riprende” De Luca: “scuole chiuse e sale bingo aperte”. Ha il sapore della lieve polemica, l’incipit dell’ultima comunicazione pubblicata sulla pagina Facebook del sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto, a commento dell’ultima ordinanza del governatore De Luca, che chiude le scuole fino a fine mese.

“Le scuole chiuse e le sale bingo aperte – così scrive Buonajuto -. Sono consapevole e preoccupato, sia come genitore che come sindaco, per la repentina risalita della curva dei contagi e che la situazione non debba essere sottovalutata, ma al contempo provo un senso di amarezza e di dispiacere per bambini e studenti che saranno privati di un momento di crescita e condivisione che può avvenire solo in classe”.

“Quindi – continua – fino al 30 ottobre, come da ordinanza della Regione Campania, anche sul territorio di Ercolano resteranno chiusi gli istituti scolastici e saranno introdotte le altre misure per scongiurare assembramenti e la mobilità incontrollata. Misure volute dalla Regione di concerto con l’Unità di Crisi e che riguardano le feste, le attività dei circoli, la ristorazione”.

“Faccio appello al senso di responsabilità di tutti noi. Mi raccomando di tenere in ogni occasione massima prudenza, di indossare la mascherina anche all’aperto e di rispettare la distanza sociale sempre! E’ l’unico modo per proteggere la nostra salute e quella dei nostri cari”, conclude Ciro Buonajuto.