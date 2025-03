Gli agenti dell’Unità Operativa San Giovanni, in collaborazione con la Polizia di Stato di Ponticelli, hanno condotto un’operazione di polizia stradale a Ponticelli, con particolare attenzione a via Malibran e via Luca Pacioli.

Le attività hanno portato al sequestro di 2 veicoli, alla confisca di un mezzo e all’affidamento di un altro al custode-acquirente. Sono state inoltre ritirate 3 patenti e 3 carte di circolazione, mentre le violazioni contestate sono state 7, tra cui guida con patente scaduta, mancato uso delle cinture di sicurezza e circolazione con veicoli privi di copertura assicurativa.

L’Unità Operativa San Lorenzo, in collaborazione con il Gruppo Intervento Territoriale, ha effettuato un servizio di controllo al Centro Direzionale e in via Stadera.







Sono stati eseguiti 88 controlli, con la contestazione di numerosi verbali, tra cui sanzioni per guida senza patente, mancata revisione, utilizzo di dispositivi radiotelefonici alla guida e circolazione con veicoli sottoposti a sequestro.

A seguito di segnalazioni ed esposti, l’Unità Operativa Soccavo, congiuntamente ai Carabinieri e all’ASL Napoli 1 Centro, ha svolto controlli su attività commerciali nel quartiere di Soccavo, in particolare su via dell’Epomeo e via Antonino Pio.

Le verifiche hanno portato a numerose sanzioni amministrative per un totale di circa 10mila euro oltre al sequestro di merce alimentare priva di tracciabilità o conservata in condizioni non conformi.

Parte della merce sequestrata è stata devoluta allo zoo cittadino, mentre i prodotti non idonei al consumo sono stati smaltiti presso l’isola ecologica ASIA di Bagnoli.

In particolare, un’attività di vendita di prodotti ittici è stata chiusa immediatamente per gravi irregolarità amministrative e sanitarie.

Infine, il Reparto Rimozione Veicoli Abbandonati, a seguito di numerose segnalazioni, ha proceduto alla rimozione di diversi motoveicoli in stato di abbandono nella Municipalità 4, contribuendo al ripristino del decoro urbano e della sicurezza stradale.