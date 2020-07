Firenze — Tanta paura per una bambina svedese di 7 anni in vacanza con la famiglia in Toscana morsa, ieri, da un velenoso pipistrello italico. E’ stato allertato immediatamente il centro antiveleni del Policlinico Riuniti di Foggia per fornire in emergenza l’antidoto utile alla piccola paziente.

Il pipistrello Italico è portatore di rabbia e il centro antiveleni di Foggia è risultata l’unica struttura dedicata su territorio nazionale ad avere al momento la disponibilità immediata dell’antidoto.

Attualmente la piccola è ancora seguita dai medici del Cav (centro anti veleni).