Le forti raffiche di vento stanno procurando da questa mattina forti disagi e danni in varie zone della città di Napoli.

In numerosi siti è al lavoro la Polizia Locale con la Protezione Civile e le altre squadre di pronto intervento coadiuvate dai servizi comunali.

In Via Aniello Falcone, per il crollo parziale del ponteggio allestito sulla facciata di uno stabile di 4 piani, la strada è temporaneamente chiusa al transito mentre è al lavoro, insieme ai Vigili del Fuoco, la ditta privata incaricata dei lavori. L’intervento dovrebbe concludersi nelle prossime ore.

Alle spalle di Piazza Cavour un albero si è abbattuto su due vetture ed un motorino in sosta lungo la carreggiata. I servizi sono al lavoro per rimuovere il tronco e ripristinare la viabilità.