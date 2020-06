Napoli – E’ arrivato in ospedale con le estremità di due dita amputate oltre a lesioni allo zigomo, dicendo di essere stato vittima di un incidente sul lavoro. Ma i carabinieri hanno scoperto che non era vero e che si era ferito per truffare l’assicurazione.

Così l’uomo, un 46enne di Melito di Napoli con precedenti per truffa, è stato denunciato per truffa e lesioni personali gravissime con la compagna e un’altra donna.

È emerso, infatti, che i tre si erano messi d’accordo per truffare l’assicurazione simulando un falso incidente, ma l’intenzione non era di provocare offese così gravi all’uomo, che aveva attivato una polizza contro gli infortuni.