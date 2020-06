Napoli – In Campania i positivi al Covid-19 salgono a 4.617 per 2 nuovi casi positivi segnalati dall’Unità di crisi a Napoli e a Caserta. Sono stati trovati su 1.562 tamponi esaminati nei centri di analisi abilitati sul territorio regionale. Dall’inizio dell’epidemia sono 265.122 gli esami effettuati.

Il bilancio delle vittime resta fermo a 431, mentre c’è un guarito in più. Il totale sale a 4.060 (di cui 4.054 totalmente guariti e 6 clinicamente guariti.

Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata ma sono ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione). I positivi riscontrati interrompono una serie di due giorni senza nuovi casi, anche se nelle 24 ore precedenti un positivo in più era stato segnalato a Napoli tra i tamponi da confermare.

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del nuovo Coronavirus sul territorio regionale, secondo i dati diffusi nel pomeriggio di ieri dal Ministero della Salute, i pazienti ricoverati con sintomi in Campania sono 41 (-7) in terapia intensiva 1 (stabile), mentre 84 (+8) si trovano in isolamento domiciliare. I casi attualmente positivi, cioé detratti i guariti e i deceduti, sono 126 (+1) contro i 4.617 dall’inizio della pandemia.

Il Ministero della Salute ha diffuso la tabella con i dati dei positivi al coronavirus nelle province. Ecco i dati: a Napoli 2.643 (+1), a Salerno 692, ad Avellino 550, a Caserta 472 (+1), a Benevento 209. Altri casi in fase di verifica presso le Asl: 51. Di seguito l’infografica ministeriale. Tra i casi manca il positivo trovato ieri a Benevento, evidentemente in attesa ancora di verifica.