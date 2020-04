Napoli – In Campania i positivi al Covid-19 sono 4.349 con 18 casi in più su 1.509 tamponi, 68.727 dall’inizio della pandemia. Ma ci sono state altre 4 vittime nelle ultime 24 ore. Si tratta del punto più basso della curva epidemiologica da oltre un mese. L’Unità di Crisi della Regione Campania ha comunicato il dettaglio degli tamponi esaminati:

all’Ospedale Cotugno di Napoli 188 di cui 2 positivi; all’Ospedale Ruggi di Salerno 414, di cui 1 positivo; all’Ospedale Sant’Anna di Caserta 69, di cui nessuno positivo; all’Asl di Caserta (Presidi di Aversa-Marcianise 97 tamponi di cui 1 positivo; all’Ospedale Moscati di Avellino esaminati 96, di cui nessuno positivo; all’Ospedale San Paolo di Napoli 169 tamponi di cui 8 positivi; all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno 130 tamponi di cui 3 positivi; all’Ospedale di Nola 54, di cui 2 positivi; all’Ospedale San Pio di Benevento 74 tamponi, di cui nessuno positivo; al Laboratorio del CEINGE 218 tamponi di cui 1 risultato positivo;​

L’Unità di crisi ha diffuso nel pomeriggio il consueto aggiornamento sulla situazione nelle cinque province. Nelle ultime 24 ore sono decedute altre 4 persone per Covid-19. Il totale sale a 345. Ma aumentano anche i guariti, 39 in più nell’ultimo giorno. Sono 1.062 le persone ristabilite dal Covid-19,di cui 1.004 totalmente guariti e 58 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata ma sono ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione. Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del nuovo Coronavirus sul territorio regionale, il Ministero della Salute alle 18 ha aggiornato i dati. I pazienti ricoverati con sintomi sono 536 (-7), in terapia intensiva 45 (-10), mentre 2.343 (+6) si trovano in isolamento domiciliare. I positivi al momento, detratti guarito e deceduti, sono 2.924 (-11).L’Unità di crisi ha diffuso la situazione nelle cinque province: a Napoli: 2.375 (di cui 889 Napoli Città e 1486 Napoli provincia); a Salerno: 651; ad Avellino 440; a Caserta: 415; a Benevento: 177; Altri in fase di verifica Asl: 273.