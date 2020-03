Napoli – Il Sindacato Nazionale FLI TS, trasporto aereo: “strumenti di integrazione salariale per il trasporto aereo consumati tutti. Come si tutelano i lavoratori e le famiglie?”

“Con la consapevolezza che lo strumento predisposto dall’ Azienda di Handling GH Napoli Spa è l’unico per sopperire ad un crollo vertiginoso del volato e quindi del fatturato e che allo stato attuale non vi è altra possibilità di agire diversamente, la scrivente Organizzazione Sindacale pone alcune domande al Management ed alle Organizzazioni Sindacali coinvolte nei precedenti accordi di cassa integrazione straordinaria con la condivisione di un utilizzo “allegro” degli ammortizzatori sociali .

Ora che davvero siamo in uno stato di crisi pesantissima di tutto il trasporto aereo e non solo , gli attori delle scelte del passato, Sindacati Confederali e Azienda, si accorgono che gli strumenti di integrazione salariale per il trasporto aereo li hanno consumati tutti e quindi visto che sono finiti con l’ utilizzo degli stessi in un arco temporale dove l’ Aeroporto di Napoli cresceva in modo esponenziale ora cercano di trovare rimedio sempre e solo sulla pelle dei lavoratori con l’ utilizzo della Cassa in Deroga (l’unica rimasta) di sole 9 settimane, con un meccanismo di anticipo firmato con i Sindacati Confederali che vede l’ utilizzo sempre dei soldi dei Lavoratori con l’ utilizzo dei Ratei di Tredicesima e Quattordicesima e l’ integrazione del Fondo Volo che allo stato attuale non integra la Cassa integrazione in Deroga ma solo quella Straordinaria.

Ci chiediamo come è possibile che l’unica società in tutta Italia che si trovi in condizione di non poter garantire nulla ai propri dipendenti sia proprio la casa madre del gruppo, nonostante l’Aeroporto di riferimento sia in crescita da almeno un ventennio e che pur operando in assenza di reale concorrenza non ha mai portato beneficio ai lavoratori?

Era ipotizzabile che avendo dal 2009 ad oggi fatto un uso massiccio e improprio degli ammortizzatori sociali se ne sarebbe precluso l’utilizzo in momenti di reale necessità e che ciò avrebbe lasciato interi nuclei familiari con salari da fame semplicemente perché si è abusato nell’utilizzo spregiudicato degli stessi.

Cosa succederà tra 9 settimane, nell’ auspicare un ulteriore estensione della Cassa in Deroga da parte del Governo? Siamo certamente consapevoli che la profonda crisi strutturale del Trasporto Aereo durerà per un periodo molto lungo e siamo seriamente preoccupati che questa gestione “allegra” manageriale e sindacale trascini i lavoratori e le loro famiglie in grosse difficoltà.

La nostra Federazione Sindacale scriverà al Ministero del Lavoro, al Ministero dei Trasporti, all’ Inps e al Consiglio di Amministrazione del Fondo del Trasporto Aereo per indicare soluzioni per risolvere il pasticcio di Gh Napoli e dei Sindacati Confederali”.

È quanto dichiara in una nota il Segretario Nazionale FLAI TS, Andrea Orlando.