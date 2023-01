Giovane 24enne muore in ospedale, disposta autopsia per far luce sul caso

Una 24enne è deceduta, nei giorni scorsi, all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. La ragazza, prima di morire, si era già recata in ospedale e ci è tornata dopo qualche ora dopo le dimissioni. Il suo è diventato subito un caso, soprattutto per l’età della giovane, tanto che per lei è stato disposto l’esame autoptico. Stando a quanto emerso, a distanza di giorni e dopo tutti gli esami del caso, Angela B. è deceduta a causa di uno shock emorragico polmonare. In pratica, una perdita di sangue che ha ostruito le vie aeree facendola soffocare Dopo l’esame autoptico conclusosi sabato scorso, ieri sono state celebrate le esequie della giovane a Varcaturo di Giugliano in Campania. Tanto lo sgomento ed il dolore, naturalmente, per i familiari, gli amici e tutti quanti conoscevano la ragazza. Nei prossimi giorni la famiglia della 24enne valuterà se affiancare un pneumologo agli specialisti che si stanno occupando della triste vicenda. La domanda alla quale i periti della Procura di Napoli e i consulenti nominati stanno cercando risposta è se Angela poteva essere salvata in occasione del primo accesso in ospedale.