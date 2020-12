Arezzo – Furto in casa dei Paolo Rossi. I ladri pare abbiano agito nel corso del funerale, portando via dall’abitazione di Bucine in provincia di Arezzo alcuni gioielli.

Tra questi un orologio appartenente a Rossi.

Per fortuna non sono stati rubati gli oggetti più preziosi legati alla carriera dell’ex calciatore.

Al rientro da Vicenza nell’agriturismo in Toscana, la moglie Federica ha trovato il caos conseguente a un furto.

Sono in corso i rilievi da parte della Polizia scientifica.

