Carabinieri arrestano 2 persone per tentata estorsione. hanno simulato incidente e preteso denaro da automobilista

Due le persone finite in manette in esecuzione di un provvedimento emesso dal Tribunale di Napoli Nord. Le indagini, condotte dai Carabinieri della stazione di Qualiano sotto il coordinamento della procura aversana, hanno consentito di documentare una tentata estorsione commessa da Crescenzo Basile (cl. 93) e Salvatore Junior Gentile (cl. 92), entrambi di Villaricca e già noti alle forze dell’ordine.

Luogo dei fatti via Giacinto Gigante, nel comune di Qualiano. Era il 20 agosto scorso e i due, a bordo di un’utilitaria, hanno simulato una collisione con un secondo veicolo. Hanno poi rincorso l’automobilista e dopo averlo bloccato lo hanno minacciato, pretendendo un risarcimento immediato per il danno causato.

La vittima non ha ceduto e ha allertato i Carabinieri, mettendo in fuga Basile e Gentile.

Ma non è bastato. Il giorno successivo, i due hanno raggiunto l’abitazione della vittima, reiterando minacce e la pretesa di denaro.

Anche questa volta le richieste non hanno avuto seguito ma sono finite in una denuncia ai Carabinieri.

Ricostruita l’intera vicenda, l’A.G ha concordato con le risultanze investigative dell’Arma ed emesso una misura. Basile e Gentile sono ora ai domiciliari