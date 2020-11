Ercolano – A Ercolano i carabinieri della locale Tenenza hanno invece arrestato un 45enne del luogo.

L’uomo, come molte altre volte in passato, aveva minacciato la 70enne madre convivente per ottenere denaro.

Ha impugnato un bastone e rotto il vetro della porta di ingresso.

I frammenti hanno ferito l’anziana che è stata soccorsa dai carabinieri. In manette è invece finito il figlio.