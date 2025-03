Questa mattina, Ercolano, i carabinieri della locale tendenza hanno effettuato dei controlli insieme ai militari forestali di Torre Del Greco, ai colleghi della sezione operativa della locale Compagnia e con personale specializzato del servizio veterinario Asl.







L’operazione prevedeva una verifica in un appartamento ercolanese dove era stata segnalata la presenza di 4 pitbull.

Una volta in casa, i militari e i medici notano che uno dei quattro cani – tutti in buone condizioni – avesse le orecchie mozzate. Per questo motivo il 42enne proprietario dei molossi é stato denunciato per maltrattamento di animali.

I carabinieri, però, trovano anche la somma in contanti di 1340 euro. Il denaro è suddiviso in banconote di piccolo taglio. Non ci si ferma quindi al controllo veterinario e si decide di approfondire. Perquisita l’abitazione del 42enne e un terreno di sua proprietà. I militari trovano in una cappella votiva nei pressi della sua abitazione, accertato nella sua disponibilità, 6 dosi di cocaina e 23 dosi di crack.

L’uomo viene arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio e sottoposto agli arresti domiciliari