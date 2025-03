Torre del Greco. Il nostro atleta corallino Domenico Borrelli è stato premiato il 20 marzo 2025 per i suoi risultati sportivi ed il suo talento nell’Atletica Leggera.







La Regione Campania con un nuovo progetto dedicato alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado con un “VOUCHER IN ITALIA E ALL’ESTERO – SOSTEGNO TALENTI – AZIONE A” si pone come obiettivo di favorire la crescita e lo sviluppo di particolari attitudini di ciascun giovane concedendo una dote formativa, in forma di voucher, del valore unitario pari a euro 5.000,00.

Per sostenere percorsi educativi e stage sul campo finalizzati al sostegno e valorizzazione di talenti dei giovani nei vari campi disciplinari e settori di attività. L’azione A sostiene la corresponsione di voucher singoli su proposta delle istituzioni scolastiche nelle diverse discipline (musica, arte, sport, …), tra le eccellenze della propria platea scolastica, già diplomati o frequentanti.