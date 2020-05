Castellammare di Stabia – Ecco svelato il mistero alla foce del rivo Cannetiello: c’è lo ha spiegato il Comune di Castelllammare con una nota scritta:

Per lavori in corso lungo via Denza e via Alvino a Castellammare di Stabia i tecnici stanno utilizzando dei traccianti

colorati (non inquinanti e non tossici) per verificare i corsi delle linee di allaccio alle fognature pubbliche.

Per questo motivo si stanno verificando presenze di coloranti alla foce del rivo Cannetiello e ci teniamo a rassicurare tutti ribadendo: si tratta di traccianti non inquinanti e non tossici.