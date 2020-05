Pompei – Bando Fitti – Emergenza Covid – Graduatorie.

La somma assegnata dalla Regione Campania al Comune di Pompei pari ad euro 34.820,32 come da Decreto Dirigenziale – Regione Campania – n. 53 del 18.05.2020 consente di soddisfare una platea di n. 58 soggetti equivalenti a circa il 30% delle domande presentate e risultate ammesse.

Si procede alla pubblicazione dell’allegata graduatoria definitiva delle domande ammesse (all. 1) e delle domande escluse (all. 2) per l’assegnazione del contributo per il sostegno al fitto delle abitazioni principali per situazioni di emergenza socio-economica che comprende n. 250 istanze presentate dai cittadini di cui:

Ammessi n. 201 nominativi di cui finanziati n. 58 nominativi dal n. 1 al n. 58;

Esclusi n. 49 nominativi con specifica delle motivazioni dell’esclusione.

Agli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e delle linee guida del garante del 2 marzo 2011, la graduatoria di cui sopra (all. 1 e all. 2) riporta esclusivamente le prime 8 tra lettere e cifre del codice fiscale dei soggetti, attesi i dati sensibili in trattamento.

Ai sensi e per gli effetti del citato D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e delle linee guida del garante del 2 marzo 2011, la consultazione della graduatoria completa dei dati personali è consentita agli interessati con accesso presso l’ufficio servizi sociali che detiene gli atti, previo appuntamento telefonico contattando l’ufficio al numero 081/8576271 oppure 081/8576252, attesi i dati sensibili in trattamento.

