Pompei – Oggi pellegrinaggio (in tempi di Covid) per la fine del mese mariano.

Il pellegrinaggio al Santuario della Madonna di Pompei è da sempre uno dei momenti di fede più intensi vissuto dai molti fedeli della Campania che ogni anno, durante il mese di Maggio, mese Mariano dedicato alla Madonna, si recano al Santuario a piedi dai vari paesi della regione campana.

Neanche il Covid ha fermato le persone che in preghiera hanno deciso di vivere quest’esperienza come atto di devozione, un momento di riflessione per ricongiungersi con se stessi e con Dio, un momento tutto per sè che diventa un rifugio per le proprie preghiere.