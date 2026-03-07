Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.







Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 25enne e un 22enne, entrambi napoletani con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Nola, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno controllato i due soggetti a bordo di uno scooter trovandoli in possesso di 13 stecche di hashish del peso di circa 20 grammi, 8 involucri di cocaina e 110 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.

Pertanto, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli operatori hanno controllato l’abitazione dei predetti ed hanno rinvenuto, presso l’abitazione del 25enne, 25 stecche di hashish del peso di circa 40 grammi e 45 involucri di cocaina del peso di circa 10 grammi.

Per tali motivi, gli indagati sono stati tratti in arresto dal personale operante.