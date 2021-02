San Giorgio a Cremano – Sospesa attività didattica nelle scuole primarie e secondarie. Ci sono anche altre restrizioni annunciate dal sindaco Giorgio Zinno. Di seguito la comunicazione integrale:

Cari concittadini, i dati attuali del Covid 19 fotografano una situazione stabile. Il totale dei positivi è di 215, di cui 31 alla variante inglese e tra questi 6 in età scolare.

Vista l’estrema contagiosità di questa variante e il numero di casi già riscontrati nelle scuole, tali da costringere la Asl a disporre la quarantena per molte classi, per un totale di 168 tra alunni e docenti, ho deciso di adottare provvedimenti precauzionali per la tutela della nostra salute e per arginare il rischio di contagio.

Pertanto, dopo aver convocato il COC e condiviso queste decisioni anche con dirigenti scolastici e i capigruppo, ho disposto le seguenti misure con decorrenza da domani 26 febbraio fino al 14 marzo:

– la sospensione delle attivita’ didattiche nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, per cui verra’ attivata la dad. Potranno frequentare in presenza (previa valutazione delle specifiche condizioni di contesto, da parte dell’istituto scolastico) gli alunni con disabilità, ovvero con disturbi dello spettro autistico.

– la chiusura dei parchi pubblici tutti i pomeriggi dalle ore 14.00 e il sabato e la domenica dalle ore 11:00.

– divieto di stazionamento nei perimetri compresi tra via A. Moro, via San Giorgio Vecchio e Beata Maria della Passione;

tra piazza G. Bruno,via Pittore e via S. Giorgio Vecchio,nell’area area compresa tra via Salvatore di Giacomo, Via Manzoni, ViaCarducci e via S. Rosa e Piazza Trieste e Trento

Questo significa che sarà comunque possibile transitare ed usufruire delle attività commerciali presenti in queste zone, senza tuttavia stazionarvi più del dovuto.

Inoltre intensificheremo i controlli da parte della polizia municipale che presidiera’ il territorio, anche con l’aiuto delle altre forze dell’ordine.

La variante inglese è molto contagiosa e i nuovi protocolli sanitari sono molto stringenti. Il tracciamento dei contatti avviene a partire dal 14esimo giorno antecedente alla riscontrata positività; tampone immediato e isolamento che passa da 10 a 14 giorni per il contagiato e i suoi contatti.

Pertanto la situazione diventa più complessa e anche più dura da sopportare per chi è costretto ad andare in quarantena.

Dobbiamo aumentare l’attenzione e moltiplicare l’impegno per il rispetto di tutte le misure di sicurezza e i provvedimenti restrittivi se vogliamo uscire da questa maledetta pandemia.