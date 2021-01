San Giorgio a Cremano – Zinno: “saturimetri gratis”. Ecco per chi e come averli.

“Oggi ci hanno consegnato i circa 1200 strumenti per la misurazione indiretta della percentuale di ossigenazione nel sangue, parametro fondamentale per monitorare il nostro stato di salute e primo campanello di allarme per eventuali difficoltà respiratorie.

La distribuzione dei saturimetri, tutti dotati di certificazione europea, verrà effettuata con il supporto dei medici di base che aderiranno all’iniziativa e aiuteranno l’amministrazione ad individuare le persone che ne hanno bisogno, a cui intendiamo dare gli strumenti necessari per continuare ad affrontare questa emergenza.

L’obiettivo è far sì che tutti coloro che sono in difficoltà possano tenere costantemente sotto controllo la propria condizione di salute, ed interpretare quindi possibili sintomi del Covid.

E’ una misura di prevenzione che va di pari passo con il supporto alle famiglie; perchè siamo ancora dentro l’emergenza e dobbiamo fare in modo che tutti abbiano pari dignità e diritti.

Nei prossimi giorni continueremo con azioni che garantiranno maggior servizi ai cittadini e strumenti per il controllo della salute per far sì che non vengano affollati gli ospedali con casi che possono essere monitorati a casa”, così il sindaco Zinno.