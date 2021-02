San Giorgio a Cremano – Zinno: “Fake News su contagi scuole superiori”. Di seguito la comunicazione integrale del primo cittadino.

Cari concittadini, in queste ore si stanno diffondendo voci su presunti focolai in essere all’interno nelle scuole superiori della nostra città.

Si tratta di notizie infondate in quanto al momento vi è un singolo docente positivo all’ITI Medi, che ha portato alla quarantena precauzionale di tre classi.

All’Istituto Rocco Scotellaro non vi sono altri casi, oltre quello dello studente di cui vi ho già notiziato nelle precedenti dirette.

Nei prossimi giorni infatti, all’esito del tampone, rientreranno anche gli alunni della classe posta in quarantena.

Al Liceo Urbani non risultano casi di positività che hanno previsto quarantena di classi.

Per quanto riguarda gli istituti comprensivi, la situazione resta stabile e pertanto non sono state prese misure restrittive per altre classi, otre quelle già interessate nei giorni precedenti.

Sarò ripetitivo ma vi chiedo nuovamente di non ascoltare notizie false che generano inutili allarmismi e di fare riferimento unicamente ai canali ufficiali, ovvero i siti delle scuole, le loro comunicazioni e questa pagina FB “Giorgio Zinno Sindaco”, a cui potete scrivermi in privato su messenger

Continuiamo a tenere alta la guardia. Il nostro futuro dipende dai nostri comportamenti.