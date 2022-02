San Giorgio a Cremano – Covid. Ecco tutti i nuovi positivi e guariti a San Giorgio a Cremano

Ad oggi sono 920 i positivi totali, con 434 nuovi casi a fronte di 918 guariti nell’ultima settimana.

Nelle scuole sono 32 i positivi tali da portare a quarantene per gli alunni non vaccinati (o vaccinati con doppia dose oltre i 120gg) in 13 classi:

5 all’infanzia con una classe in quarantena,

0 alle primarie,

17 alla secondaria di primo grado con 7 classi in quarantena

10 alla secondaria di secondo grado con 5 classi in quarantena