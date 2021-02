Portici – Questa la situazione per ogni singola scuola aggiornata al 22 febbraio 2021.

Fino alla secondaria di primo grado si rilevano 47 contagiati dal COVID-19 negli Istituti Comprensivi e 3 nelle scuole private.

Dei 47 positivi al Covid-19 22 si rilevano al plesso di Via Caportano dell’IC 5 Santagata per cui con ordinanza del 16.2.21, su proposta e valutazione epidemiologica della UOPC Asl Napoli 3 Sud, è stata prorogata la sospensione delle attività didattiche in presenza dal 17 al 24 febbraio 2021.

8 studenti contagiati del plesso Santagata sono suddivisi uno per ogni singola classe quindi in 8 diverse classi.

Per quanto riguarda gli Istituti superiori di secondo grado si rilevano 26 contagiati dopo la ripresa in presenza.

Si ricorda che come condiviso, le Scuole comunicano all’Uopc, all’ISZM ed all’ Amministrazione Comunale gli elenchi di alunni e personale scolastico docente e non docente che hanno avuto un contatto stretto con persone risultate Positive all’esito del tampone, queste persone saranno poste in isolamento domiciliare per 14 giorni, dal decimo giorno dal contatto, su base volontaria, potranno effettuare il tampone presso l’Istituto Zooprofilattico previo specifico appuntamento di cui darà loro comunicazione la Scuola di appartenenza.