Nessun caso di contagio da COVID- 19 è stato certificato nella giornata odierna, a Torre del Greco. Registrati, invece, altri due casi di guarigione ed un ulteriore decesso a causa del virus.

Si tratta di R. L. di anni sessanta.

È quanto comunicato dal Centro Operativo Comunale, al termine del consueto accertamento serale con l’ Unità di Crisi della Protezione Civile Regionale e con i responsabili dell’ASL Na3 Sud.

Così, il bilancio della quarantaseiesima giornata di lavoro del C.O.C., dalla Sala Giunta di Palazzo Baronale – in seduta permanente – è il seguente:

Totale ospedalizzati: 13;

Totale in isolamento domiciliare: 14;

Totale guariti dal COVID: 43;

Totale decessi: 19;

Totale esito tamponi odierni: 10 (Tutti Negativi)

Attesi, intanto, nel corso delle prossime ore, i risultati di altri tamponi effettuati e al momento, ancora, al vaglio delle dovute indagini di laboratorio.

“Registriamo – le parole del sindaco, Giovanni Palomba – anche per questa giornata, un aumento delle guarigioni, e, contestualmente un arresto di nuovi contagi. Dati positivi che ci fanno ben sperare del lavoro sinora svolto. Rivolgo, inoltre, un pensiero di sincero cordoglio alla famiglia del nostro concittadino, oggi scomparso. E’ evidente che non siamo usciti dall’emergenza sanitaria in atto; è, pertanto, di fondamentale importanza continuare ad osservare le prescrizioni governative, restando innanzitutto a casa. Condotte irresponsabili potrebbero, infatti, compromettere tutto quanto è stato ad oggi fatto. Non dobbiamo mollare proprio adesso. Uniti ce la faremo”.