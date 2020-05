Torre del Greco – Nessun nuovo caso di contagio da COVID- 19 è stato registrato, nella giornata odierna, a Torre del Greco.

E’ quanto comunicato dal Centro Operativo Comunale, sentita l’ Unità di Crisi dellaProtezione Civile Regionale e i responsabili dell’ASL Na3 Sud, al termine del quotidiano aggiornamento serale.

Così, il bilancio della sessantaduesimagiornata di lavoro del C.O.C., permanentemente riunito nella Sala Giunta di Palazzo Baronale, è il seguente:​

Totale ospedalizzati: 5;

Totale in isolamento domiciliare: 4;

Totale guariti dal COVID: 63;

Totale decessi: 20;

Totale esito tamponi odierni: 5 (Tutti Negativi)

Si attendono,​ ancora – nelle prossime ore – i risultati dei tamponi già effettuati e ancora al vaglio delle indagini di laboratorio.

Nel pomeriggio, il primo cittadino ha sottoscritto una missiva indirizzata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Governatore della Giunta Regionale e ai Presidenti Nazionale e Regionale dell’ANCI per chiedere – in fase di adozione del prossimo decreto legge – una deroga alla normativa attualmente vigente, in modo da poter coprire i costi del servizio R.S.U. (Rifiuti Solidi Urbani) e quindi della Tari con fondi propri del comune.

Una proposta che, se approvata e varata, consentirebbe la possibilità in capo ai Comuni di riconoscere un’esenzione parziale in favore di tutti i cittadini, almeno, per i soli​ periodi dell’emergenza sanitaria durante i quali è stato imposto il blocco a tutte le attività.

Nessun dato sui rientri.