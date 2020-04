Nessun nuovo caso di contagio da COVID- 19 è stato rilevato, nella giornata odierna, a Torre del Greco.

È quanto comunicato dal Centro Operativo Comunale, al termine dell’ aggiornamento serale dopo aver sentito l’ Unità di Crisi della Protezione Civile Regionale e i responsabili dell’ASL Na3 Sud.

Così, il bilancio della cinquantacinquesima giornata consecutiva di attività del C.O.C., a lavoro nella Sala Giunta di Palazzo Baronale, è il seguente:

Totale ospedalizzati: 8;

Totale in isolamento domiciliare: 8;

Totale guariti dal COVID: 56;

Totale decessi: 20;

Totale esito tamponi odierni: 18 (Tutti Negativi)

Resta, tuttavia, l’attesa – nelle prossime ore – dei risultati dei tamponi già effettuati e ancora al vaglio delle indagini di laboratorio.

In ambito amministrativo è stata firmata, nel pomeriggio dal primo cittadino, l’ordinanza n. 114 con cui è stata disposta – a far data dalla giornata di domani – la riapertura del cimitero, ai soli fini di culto, secondo i consueti orari, e, nel pieno rispetto del divieto di assembramenti e del distanziamento sociale minimo.

Si precisa, altresì, che la su menzionata ordinanza non modifica né annulla il divieto di commercio, tuttora vigente, per le attività commerciali florovivaistiche. Restano, inoltre, anche i divieti imposti dall’autorità governativa in merito agli spostamenti, consentiti solo ai fini di lavoro, salute e necessità.

“Continuo a ricevere numerose segnalazioni – dichiara il sindaco, Giovanni Palomba – di un considerevole aumento dei flussi di persone in strada. Voglio ricordare a tutti i torresi che l’emergenza COVID è tuttora in atto, né è chiara la materia che disciplinerà la cosiddetta fase 2 nella quale – oltretutto – non siamo ancora entrati. Comprendo il disagio di tante famiglie, registrato in quasi due mesi di restrizioni forzate; ma agire oggi con superficialità e leggerezza, credendo di poter uscire in modo incondizionato, sarebbe un errore gravissimo che rischierebbe di compromettere la salute pubblica collettiva, esponendo l’intera comunità a conseguenze difficili da gestire, in considerazione anche della linea di rigore più volte rimarcata dal Governatore De Luca. E’ fondamentale l’impegno di tutti. Non molliamo proprio ora. Uniti ce la faremo”.