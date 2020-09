Napoli – Entro metà settimana la Giunta Regionale della Campania delibererà la nuova data per l’inizio dell’anno scolastico.

Nel frattempo, in queste ore l’Unità di crisi è al lavoro per monitorare i flussi e definire in maniera operativa il piano operativo per testare al covid-19 l’intera personale della scuola in Campania. Al momento solo il 23% del personale scolastico si è sottoposto a verifica, una percentuale non sufficiente.

La Task Force prevede di processare e dare i risultati per i tamponi nelle 24 ore, utilizzando i laboratori privati a supporto di quelli pubblici. A Napoli nella giornata insegnanti e personale della scuola erano in fila per sottoporsi ai test presso l’unità mobile della Regione Campania.

Sono oltre un milione e mezzo le persone che si sottoporranno al test in Italia.

Nel frattempo si accelerano le procedure per le vaccinazioni anti influenzali, in modo da evitare confusione nell’assistenza sanitaria e ospedaliera. Sarà-Cov-2 e influenze possono rivelarsi con sintomatologie simili, benché distinte nell’evoluzione dell’infezione. La Regione Campania ha pronto un protocollo che consentirà in 24 ore di distinguere le tipologie di casi.