San Giorgio a Cremano – C’è un nuovo positivo in città.

Ecco il comunicato del sindaco, Giorgio Zinno:

“Cari concittadini purtroppo oggi registriamo un concittadino positivo. Questo testimonia che il virus esiste ancora anche se ha diminuito la sua corsa grazie al rispetto delle regole portata avanti dalla stragrande parte di tutti voi.

Bisogna tornare a vivere la nostra città ma rispettando sempre e comunque le regole del distanziamento fisico e dell’uso della mascherina onde evitare che singoli casi che pur ci saranno possano essere pericolosi per tutta la cittadinanza.

L’appello va come sempre a tutti e in particolare ai giovani che vivono la vita anche notturna; responsabilità deve essere la vostra basilare arma per difendere voi e la vostra famiglia.

In questo caso si tratta di un medico che ha effettuato il tampone fuori dalla nostra provincia, ma che ha visto l’asl territoriale lavorare per una immediata mappatura dei contatti non solo sul nostro territorio.

Il virus attenua la sua corsa, ma non scompare, sta a noi con comportamenti responsabili eliminare le possibilità di trasmissione. Con responsabilità insieme ce la faremo”, conclude Zinno.