Portici – C’è un nuovo caso: è un dipendente comunale. A dirlo è il sindaco Enzo Cuomo, che su Facebook scrive così:

“Vi informo che abbiamo un caso positivo al Covid 19 di una persona dipendente comunale.

Sono stati disposti ed effettuati tamponi ad alcuni dipendenti che hanno avuto contatti di lavoro con la persona i cui esiti dovremmo avere stasera (ieri per chi legge, ndr).

Oggi i servizi demografici saranno chiusi al pubblico tranne per esigenze urgentissime ed indifferibili da comunicare a m.sorrentini@comune.portici.na.it,accesso a Via Campitelli con controllo temperatura e solo aperto al pubblico per motivi indifferibili E RIGOROSAMENTE CON UTILIZZO DPI.

In Tutti i locali comunali interessati sono in corso disinfezioni”.