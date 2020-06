Napoli – In Campania i positivi al Covid-19 salgono a 4.614 per 1 nuovo caso positivo riscontrato nelle ultime 24 ore.

Sono aumentati i tamponi processati dopo il week end: 2.683 (per un totale di 258.207 dall’inizio della pandemia, sommando anche i 12.862 tamponi dello screening su commissioni d’esame e personale scolastico, con 0 casi positivi).

Ma nell’ultimo giorno si è registrato anche un nuovo decesso, che porta il bilancio delle vittime a 431. L’Unità di crisi ha completato il bollettino comunicando altri 15 guariti, che aggiornano il conto a 3.925 (di cui 3.918 totalmente guariti e 7 clinicamente guariti.

Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata ma sono ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione).

Il contagio cresce in maniera contenuta (4 casi lunedì, 0 ieri, 1 oggi), ma la Regione Campania si prepara a rafforzare la capacità di cura in caso di ripresa autunnale, come dimostra il Piano ospedaliero approvato oggi dalla giunta.

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del nuovo Coronavirus sul territorio regionale, secondo i dati diffusi nel pomeriggio dal Ministero della Salute, i pazienti ricoverati con sintomi in Campania sono 48 (-9) in terapia intensiva 2 (stabile), mentre 208 (-6) si trovano in isolamento domiciliare. I casi attualmente positivi, cioé detratti i guariti e i deceduti, sono 258 (-15) contro i 4.613 dall’inizio della pandemia.

Il Ministero della Salute ha diffuso la tabella con i dati dei positivi al coronavirus in Irpinia e nelle altre province. Ecco i dati: a Napoli 2.640, a Salerno 692, ad Avellino 550, a Caserta 470, a Benevento 209. Altri casi in fase di verifica presso le Asl: 53. Di seguito l’infografica ministeriale.