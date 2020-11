Ercolano – “I dati forniti dall’Asl ci dicono che i cittadini di Ercolano attualmente positivi al covid sono 491 (+12 rispetto a ieri), mentre i guariti salgono a 114 (+15), per un totale di 3.569 tamponi fatti da inizio ottobre”. Lo rende noto il sindaco di Ercolano Ciro Buonajuto.

“Un tiepido segnale: per la prima volta dall’inizio di questa seconda ondata il numero dei guariti in un giorno è superiore, se pur di poco, al numero dei nuovi contagiati, prosegue il sindaco.

Con questo non voglio dire che la gravità del momento è finita. Anzi la preoccupazione resta e la decisione del Governo di inserire la Campania nella “zona gialla” non deve indurci ad abbassare la guardia.

La mia preoccupazione resta. Non vorrei che la percezione che il livello di allarme è stato in qualche modo “abbassato”, possa indurre a non rispettare le regole. Questo, di fatto, determinerebbe solo un successivo aumento dei contagi.

Continuiamo a fare ognuno la nostra parte. Dobbiamo agire fattivamente per la sicurezza delle nostre famiglie e delle nostre comunità. Ci si difende dal covid indossando la mascherina nel modo giusto coprendo naso e bocca, non abbandonandole ai bordi delle strade”, conclude Buonajuto.