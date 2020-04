Boscotrecase – COVID HOSPITAL BOSCOTRECASE.

AGGIORNAMENTI AL 31 MARZO 2020

Ieri 31 marzo 2020 sono stati dimessi i primi 9 pazienti totalmente guariti i cui tamponi sono risultati per ben due volte negativi. Parole di gioia e di ringraziamento alla struttura e al personale da parte dei pazienti per i quali è finito finalmente questo calvario. Domani verranno dimessi altri due pazienti e probabilmente nei prossimi giorni un altro paziente, dei sei attualmente in terapia intensiva, verrà estubato visti i segnali positivi riscontrati da diversi giorni. Intanto sono stati implementati i posti letto con altre 11 postazioni in subintensiva e in settimana partiranno i lavori per realizzare 12 posti di terapia intensiva che saranno fondamentali in questa fase ma che contribuiranno anche allo sviluppo della struttura quando l’emergenza sarà finita.