Castellammare di Stabia – Di seguito, l’ultimo bollettino diramato nella serata del 4 aprile 2020:

L’Asl ci ha comunicato in serata che ci sono 4 nuovi contagiati da Covid-19 a Castellammare di Stabia. Si tratta di un uomo di 63 anni, di due medici, rispettivamente di 50 e 58 anni, e di un infermiere di 52 anni, quest’ultimo attualmente ricoverato a Boscotrecase.

Sempre più medici e infermieri risultano negli elenchi dei contagiati. E questo dato evidenzia la necessità di una maggiore tutela nei confronti di chi si batte eroicamente ogni giorno, senza sosta, per salvare la vita di tante persone che oggi stanno soffrendo. Ma anche la necessità di fare chiarezza su quanto sta accadendo nell’ospedale San Leonardo, un’operazione verità che porterò avanti finché non saranno usciti fuori i responsabili, perché in gioco c’è la salute del personale sanitario e dei miei concittadini.

Sono 25 ora i cittadini contagiati a Castellammare di Stabia: 19 sono tuttora positivi, 2 sono guariti, 4 sono deceduti. In isolamento domiciliare con sorveglianza attiva restano 132 persone, identificabili come casi sospetti o come cittadini venuti a contatto con pazienti positivi o con altri casi sospetti in attesa dell’esito del tampone.

La polizia municipale, infine, ha controllato 455 persone con autocertificazione comprovante la valida motivazione per uscire di casa, denunciando 6 cittadini che circolavano in strada senza una valida ragione. Per ciascuno di loro, è scattata una sanzione di 400 euro con quarantena obbligatoria per 14 giorni.