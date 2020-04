Napoli – Ecco il Piano per il “Pane” punto per punto:

PIANO

PER L’EMERGENZA SOCIO-ECONOMICA

DELLA REGIONE CAMPANIA

– 604 MILIONI CONTRO LA CRISI –

TOTALE COMPLESSIVO RISORSE: 604.730.502 €

EMERGENZA COVID-19: MISURE DI SOSTEGNO PER LE POLITICHE SOCIALI

QUADRO FINANZIARIO GENERALE

MISURA TOTALE

1. INTERVENTI A SOSTEGNO DI PERSONE IN STATO DI DIFFICOLTÀ

(COMPRESA INTEGRAZIONE ECONOMICA PER DUE MESI PER LE

PENSIONI AL DI SOTTO DEI 1.000 EURO)

128.361.213 €

2. AZIONI DI SOSTEGNO AI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI SUL

TERRITORIO 98.560.384 €

3. INTERVENTI PER IL RECUPERO E LA REDISTRIBUZIONE DELLE

ECCEDENZE ALIMENTARI 2.400.000 €

4. ULTERIORI AZIONI PER LE PERSONE IMMIGRATE NEGLI INSEDIAMENTI

INFORMALI DEL BASSO SELE, DI CASTEL VOLTURNO E COMUNI

LIMITROFI

3.748.880 €

5. MISURE DI SOSTEGNO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 10.000.000 €

6. POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI MEDIANTE ANTICIPAZIONE RISORSE

AGLI AMBITI TERRITORIALI 15.221.510 €

7. INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI AL DI SOTTO DI 15

ANNI 14.000.000 €

TOTALE 272.291.987 €

SINGOLE MISURE PREVISTE

AZIONE 1.: INTERVENTI A SOSTEGNO DI PERSONE IN STATO DI DIFFICOLTÀ (COMPRESA

INTEGRAZIONE ECONOMICA PER DUE MESI PER LE PENSIONI AL DI SOTTO DEI

1.000 EURO)

1.1 Sostegno straordinario a favore dei pensionati titolari di pensioni sociali e di assegni

sociali (75.665 persone): nei mesi di maggio e di giugno prossimi, a tutti i pensionati che

percepiscono dall’INPS un importo mensile inferiore a 1.000 euro la Regione Campania

erogherà un contributo tale da garantire i 1.000 euro al mese.

Poiché l’importo medio mensile erogato dall’INPS a questi soggetti è pari a 497 euro, la

Regione Campania coprirà mediamente i restanti 503 euro.

Potrà essere utilizzato per le seguenti spese:

˗ servizi di assistenza socio – sanitaria domiciliare;

˗ servizi a domicilio per la consegna della spesa alimentare, l’acquisto medicinali,

commissioni varie;

˗ acquisto di strumenti informatici o tecnologie per favorirne l’autonomia;

˗ acquisto di dispositivi igienico sanitari di protezione individuale.

Beneficiari: pensionati titolari di assegni sociali e pensioni sociali che percepiscono dall’INPS

un importo mensile inferiore a 1.000 euro: 75.665 persone

RISORSE FINANZIARIE: € 87.467.557

Tempi: si prevede di erogare i contributi in occasione delle mensilità di maggio e giugno 2020

1.2 Prestazione dei servizi sociali con priorità ai soggetti indigenti, attuata dagli Ambiti

territoriali, mediante l’impiego delle risorse a loro assegnate

RISORSE FINANZIARIE: € 10.387.720 Fondo Povertà (risorse Nazionale)

TEMPI: immediata attribuzione di risorse agli ambiti Territoriali della Campania

1.3 Erogazione di bonus rivolti alle persone con disabilità, non coperte dal Fondo Non

Autosufficienti. Tale misura può essere rivolta, in primo luogo, ai bambini con disabilità (anche

autistica) in età scolare ed eventualmente essere estesa ai disabili non gravi con ISEE basso.

La platea di destinatari, attualmente stimata in circa 51 mila unità, dovrà essere definita sulla

base degli elenchi che verranno forniti dalle ASL. Si prevede un bonus di circa € 600 per

beneficiario.

RISORSE FINANZIARIE: €30.505.936 POR FSE 2014-2020

TEMPI: immediata attribuzione risorse aggiuntive rispetto agli assegni di cura (attraverso gli

Ambiti Territoriali o Asl)

AZIONE 2.: SOSTEGNO AI SERVIZI SOCIO – ASSISTENZIALI SUL TERRITORIO

a) azioni di sostegno a persone con gravissima disabilità e ad anziani non autosufficienti

(per € 39.959.000);

b) Misure di sostegno alla rete integrata di interventi e servizi sociali (per € 57.318.045);

c) Azioni di assistenza alle donne e al finanziamento di centri antiviolenza (€ 1.283.339).

Le suddette azioni verranno realizzate dagli Ambiti Territoriali con risorse nazionali messe a

disposizione dal bilancio della Regione, a seguito della loro reiscrizione.

RISORSE FINANZIARIE: € 98.560.384

TEMPI: erogazione delle risorse agli Ambiti Territoriali entro il mese di aprile 2020

AZIONE 3.: INTERVENTI PER IL RECUPERO E LA REDISTRIBUZIONE DELLE ECCEDENZE

ALIMENTARI

1.1 redistribuzione in favore delle persone in stato di indigenza o di grave disagio sociale

nei Comuni che ne faranno richiesta;

1.2 redistribuzione in favore delle persone immigrate negli insediamenti del basso Sele,

di Castel Volturno e Comuni limitrofi.

Beneficiari: persone in stato di indigenza grave disagio sociale e immigrati

RISORSE FINANZIARIE: € 2.400.000 Bilancio regionale e SUPREME Italia (Ministero del lavoro

e politiche sociali)

TEMPI: Avviso pubblico (già predisposto) per Manifestazione interesse con individuazione

soggetto che svolga attività di distribuzione

AZIONE 4.: ULTERIORI AZIONI PER LE PERSONE IMMIGRATE NEGLI INSEDIAMENTI

INFORMALI DEL BASSO SELE, DI CASTEL VOLTURNO E COMUNI LIMITROFI

a) sistemazione di immobili destinati al temporaneo alloggio degli immigrati, (€ 1.473.000);

b) acquisizione di servizi di trasporto per supportare la mobilità, contrastando il rischio di

contagio tra i lavoratori (€ 350.000);

c) interventi di mediazione e sostegno psicologico, (€ 765.000);

d) campagne di comunicazione e informazione, per accrescere la consapevolezza dei rischi

dell’epidemia e contenere il contagio, (€ 175.680);

e) interventi per garantire servizi medici ed infermieristici e l’acquisto di kit igienici,

(€985.200).

Beneficiari: immigrati

RISORSE FINANZIARIE: € 3.748.880 SUPREME Italia

8

TEMPI: immediata realizzazione anche attraverso società in house regionali

AZIONE 5.: MISURE DI SOSTEGNO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

Misura di sostegno agli studenti scuola superiore e università per lo svolgimento della

didattica a distanza (anche attraverso il contributo acquisto di personal computer, etc.)

Misura di sostegno straordinario/una tantum a favore di studenti fuori sede per mancata

fruizione degli alloggi per emergenza epidemiologica Covid-19

RISORSE FINANZIARIE: € 10.000.000

AZIONE 6.: POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI MEDIANTE ANTICIPAZIONE RISORSE AGLI

AMBITI TERRITORIALI

Per mettere in atto tutte le misure idonee a fronteggiare l’attuale situazione emergenziale

attraverso il potenziamento dell’offerta di servizi sociali essenziali in favore dei cittadini

destinatari di prestazioni sociali

RISORSE FINANZIARIE: € 15.221.510

TEMPI: riparto ed erogazione immediata delle risorse agli Ambiti Territoriali della Campania

AZIONE 7.: INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI AL DI SOTTO DI 15 ANNI

Interventi da indirizzare alle famiglie residenti in Campania per l’accudimento dei figli al di

sotto dei quindici anni, durante il periodo di sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e

delle scuole.

Un primo contributo viene erogato, per le famiglie in cui entrambi i genitori sono lavoratori,

per le spese relative a servizi di babysitting e assistenza domiciliare per la didattica a distanza,

materiali e supporti informatici per l’accesso a piattaforme di formazione a distanza, servizi di

connettività, materiali ed attrezzature per la didattica.

Il contributo è assegnato ed erogato alle famiglie (circa 17.500 famiglie) fino ad un importo

massimo di € 500,00 a prescindere dal numero di figli, come di seguito specificato:

a. €. 500,00 per ogni nucleo con ISEE fino a €. 20.000,00 (compresi);

b. €. 300,00 per ogni nucleo con ISEE fino a €. 35.000,00 (compresi).

Un secondo contributo viene destinato alle famiglie per l’acquisto di attrezzature, strumenti

informatici ed altri supporti per l’accesso ai servizi didattici e socio-educativi.

Per i destinatari, (circa 17.500 famiglie) un contributo, di un valore medio di € 400 (per

famiglia) come di seguito specificato:

– €. 500,00 per ogni nucleo con ISEE fino a €. 20.000,00 (compresi);

– €. 300,00 per ogni nucleo con ISEE fino a €. 35.000,00 (compresi).

Beneficiari: famiglie con almeno un figlio minore di 15 anni

Risultato atteso: si ipotizzano 35.00 famiglie

RISORSE FINANZIARIE: € 14.000.000 dal Bilancio regionale (€ 7.000.000 per il primo

contributo e € 7.000.000 per il secondo)

TEMPI: immediati anche attraverso affidamento società in house regionali

COVID-19: MISURE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE, AI

PROFESSIONISTI/LAVORATORI AUTONOMI E ALLE AZIENDE AGRICOLE E

DELLA PESCA

QUADRO FINANZIARIO GENERALE

MISURA TOTALE

1. BONUS A MICROIMPRESE A FONDO PERDUTO 80.000.000 €

2. COSTITUZIONE FONDO DI LIQUIDITÀ CONFIDI 13.000.000 €

3. BONUS A PROFESSIONISTI/LAVORATORI AUTONOMI 80.000.000 €

4. CONTRIBUTI AZIENDE IN CONSORZI ASI 5.000.000 €

5. BONUS AD AZIENDE AGRICOLE E DELLA PESCA 50.000.000 €

TOTALE 228.000.000 €

SINGOLE MISURE PREVISTE

AZIONE 1.: BONUS A MICROIMPRESE A FONDO PERDUTO

alle microimprese (imprese artigiane, commerciali o industriali con meno di 10 addetti e fino

a 2 milioni di euro di fatturato) che rientrano nei settori colpiti dall’attuale crisi economicofinanziaria viene erogato nel mese di aprile un contributo una tantum di 2.000 euro. Tale

misura viene attuata anche mediante la collaborazione istituzionale del sistema delle Camere

di Commercio e dei Dottori Commercialisti.

Risultato atteso: 40.000 imprese beneficiate

RISORSE FINANZIARIE: € 80.000.000,00

TEMPI: 15 giorni

AZIONE 2.: COSTITUZIONE FONDO DI LIQUIDITÀ CONFIDI

Viene costituito un Fondo di garanzia tramite i Confidi per la concessione di garanzie su

operazioni di credito attivate da microimprese operanti in Campania (a titolo esemplificativo

imprese dell’artigianato, del commercio, del settore turistico e culturale, servizi, compresi

professionisti, agroindustriali), che non riescano ad accedere al Fondo Centrale di Garanzia di

cui alla L. 662/96.

Ipotesi di finanziamenti garantiti: credito su circolante, max 18 mesi, max 15.000 €

Finanziamento medio: 10mila euro

Risultato atteso: 2.500 imprese beneficiate

RISORSE: € 13.000.000

TEMPI: 40 giorni

AZIONE 3.: BONUS A PROFESSIONISTI/LAVORATORI AUTONOMI

Ai professionisti/lavoratori autonomi (che hanno fatturato meno di 35mila euro nel 2019 e

che autocertifichino una riduzione delle attività nei primi 3 mesi del 2020) viene erogato nel

mese di maggio di un assegno individuale una tantum di 1.000 euro ad integrazione di quello

già riconosciuto dal Governo nazionale con il DL 18/2020 (Cura Italia). Tale misura viene

attuata anche mediante la collaborazione istituzionale dell’INPS e delle Casse di previdenza

degli ordini professionali.

Risultato atteso: 80mila professionisti/lavoratori autonomi beneficiati

RISORSE FINANZIARIE: € 80.000.000,00

TEMPI: 15 giorni

AZIONE 4.: MORATORIA DEGLI ONERI DOVUTI DALLE IMPRESE INSEDIATE NELLE AREE ASI

Viene concessa una moratoria a favore delle imprese per i servizi che ricevono dai Consorzi in

applicazione dell’art. 5 della legge regionale n.19/2013.

Al fine di consentire ai Consorzi di sgravare le imprese insediate dagli oneri dovuti o da parte

di essi, è disposto per il 2020 un trasferimento straordinario ai Consorzi ASI della Campania. Il trasferimento straordinario non potrà essere utilizzato dai Consorzi per sgravare le posizioni

debitorie perfezionatesi prima della dichiarazione, effettuata con la delibera del Consiglio dei

Ministri del 31 gennaio 2020, dello stato di emergenza sul territorio nazionale per sei mesi.

Risultato atteso: direttamente od indirettamente coinvolte dalla misura oltre 5 mila imprese

RISORSE FINANZIARIE: € 5.000.000,00

TEMPI: 15 giorni

AZIONE 5.: BONUS IMPRESE AGRICOLE E DELLA PESCA in particolare del florovivaismo,

dell’ortofrutta, della zootecnia (bufalini, bovini, ovi caprino), della pesca e dell’acquacoltura

I requisiti che devono possedere le imprese sono:

• per le imprese agricole essere coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali,

iscritti all’INPS;

• per la pesca essere pescatori autonomi o imprese iscritte nel registro delle imprese

tenuto dalle Capitanerie di porto, iscritti all’INPS;

• per l’acquacoltura essere imprese agricole iscritte all’INPS.

Ciascuna azienda, come sopra individuata, interessata dalla crisi determinata dall’emergenza

epidemiologica da COVID-19, riceve un contributo una tantum commisurato nel seguente

modo:

– 1.500 euro per le aziende che hanno fino a 5 dipendenti;

– 2.000 euro per le aziende che hanno più di 5 dipendenti.

Risultato atteso: 30.000 imprese beneficiare

RISORSE FINANZIARIE: € 50.000.000

TEMPI: 15 giorni

EMERGENZA COVID-19: MISURE DI SOSTEGNO PER LA CASA

QUADRO FINANZIARIO GENERALE

MISURA TOTALE

1. CONTRIBUTI SULL’AFFITTO PER GLI AFFITTUARI DEL

PATRIMONIO PRIVATO (BANDO REGIONALE) 24.987.841 €

2. SOSTEGNO AL FITTO DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI PER

SITUAZIONI DI EMERGENZA SOCIO/ECONOMICA 6.450.674 €

3. FONDO DI SOLIDARIETÀ INQUILINI ERP 8.000.000 €

4. SOSTEGNO AL FITTO DEI LOCALI COMMERCIALI PATRIMONIO

ERP 1.000.000 €

5. CONTRIBUTI SUI MUTUI PRIMA CASA 5.000.000 €

TOTALE 45.438.515 €

SINGOLE MISURE PREVISTE

AZIONE 1.: CONTRIBUTI SULL’AFFITTO PER GLI AFFITTUARI DEL PATRIMONIO PRIVATO

A sostegno dell’utenza del patrimonio privato è previsto un contributo per nucleo familiare

max di €. 2.000 rapportato all’ISEE del nucleo familiare a favore di nuclei familiari con ISEE non

superiore all’importo corrispondente a due pensioni minime INPS pari a € 13.338,26 per un

contributo max individuale di € 2.000; famiglie con ISEE non superiore a € 25.000 per un

contributo max individuale di € 1.800.

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE: € 24.987.841

TEMPI: erogazione del contributo ai beneficiari entro il mese di maggio

AZIONE 2.: SOSTEGNO AL FITTO DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI PER SITUAZIONI DI

EMERGENZA SOCIO/ECONOMICA

Tipologia della misura: contributo max per nucleo familiare € 2.000 annuo rapportato alle

mensilità in sofferenza – Soggetti beneficiari: famiglie con particolari situazioni di priorità

sociale certificate dalle Amministrazioni Comunali (da integrare con requisiti legati alla perdita

della capacità reddituale in conseguenza dell’emergenza COVID-19);

RISORSE PROGRAMMATE: €. 6.450.674

TEMPI: procedura a sportello aperta alle Amministrazioni Comunali. Trasferimento di risorse

al Comune previsto in una settimana dalla richiesta con possibilità di pagare direttamente il

proprietario di casa

AZIONE 3.: FONDO DI SOLIDARIETÀ INQUILINI ERP

Viene introdotto un contributo individuale rapportato alla morosità maturata e alla capacità

reddituale destinato ad assegnatari/inquilini dell’edilizia residenziale pubblica

RISORSE FINANZIARIE: €. 8.000.000;

TEMPI: un mese dai provvedimenti attuativi

AZIONE 4.: SOSTEGNO AL FITTO DEI LOCALI COMMERCIALI PATRIMONIO ERP

Viene introdotto un contributo individuale rapportato alla ridotta capacità reddituale

derivante dalla chiusura delle attività commerciali per esercenti attività commerciali in locali

di proprietà pubblica (patrimonio ERP).

RISORSE FINANZIARIE: €. 1.000.000.

AZIONE 5.: CONTRIBUTI SUI MUTUI PRIMA CASA

Viene introdotto un contributo al pagamento delle rate di mutuo per acquisto prima casa.

I beneficiari sono i nuclei familiari con componente titolare di un mutuo per acquisto

abitazione prima casa che hanno subito una riduzione della capacità reddituale per cessazione

e/o interruzione dell’attività lavorativa.

RISORSE PREVISTE: €. 5.000.000

TEMPI: procedura semplifica da attivare con protocolli con ABI e Accordi con Istituti Bancari,

con trasferimento delle risorse alle Banche presso cui sono accesi i mutui entro una settimana

dalla richiesta.

RISORSE ULTERIORI: Si prevede di attivare l’intervento in maniera sinergica e coordinata con

le misure statali di sospensione mutui di cui al DL Cura Italia.

SINGOLE MISURE PREVISTE

AZIONE 1.: SOSTEGNOAI LAVORATORI STAGIONALI IMPIEGATI INATTIVITÀALBERGHIERE

ED EXTRA ALBERGHIERE

Tale sostegno è di rapida corresponsione in quanto erogato direttamente dall’INPS attraverso

le proprie banche dati. Secondo i dati forniti da Federalberghi Campania, la platea degli aventi

diritto è di circa 25.000 lavoratori per un importo di 300 euro mensili ciascuno per 4 mensilità.

RISORSE FINANZIARIE: € 30.000.000

TEMPI: Il contributo è prontamente trasferibile, in quanto erogato direttamente dall’INPS

attraverso le proprie banche dati.

EMERGENZA COVID-19: MISURE DI SOSTEGNO PER SPECIFICI COMPARTI

DELL’AGRICOLTURA

QUADRO FINANZIARIO GENERALE

MISURA TOTALE

1. COMPARTO BUFALINO

Misura di biosicurezza per le aziende bufaline

Compensazione per impiego latte nella razione alimentare

19.000.000 €

2. COMPARTO FLOROVIVAISTICO

Compensazioni finanziarie per crisi sanitaria pubblica Covid-19 10.000.000 €

TOTALE 29.000.000 €

SINGOLE MISURE PREVISTE

AZIONE 1.: COMPARTO BUFALINO

1.1. Intervento finalizzato all’aumento della liquidità delle aziende bufaline, mediante la

concessione di contributi per l’adozione di misure di piani di biosicurezza aziendali, per quelle

imprese che hanno partecipato al piano del governo di eradicazione brucellosi.

RISORSE FINANZIARIE: € 9.000.000

TEMPI: Avviso pubblico per concessione dei contributi

1.2. Contributi per il superamento della crisi causata dalla forte riduzione di richiesta del

mercato dovuta al COVID 19, finalizzati alla compensazione dei costi derivanti dall’impiego di

latte nella razione alimentare, riconoscendo a ciascun operatore un rimborso sui costi di

produzione di 1 euro a litro di latte, nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per l’anno

2020. In particolare, l’utilizzo del latte nella razione alimentare verrà autorizzato al massimo

per 60 giorni e per un quantitativo non superiore al 30% della effettiva produzione

dell’analogo periodo del 2019. Ciò avverrà sulla base dei controlli effettuati dai servizi

veterinari territoriali e dall’Istituto zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, con il

supporto dei dati registrati sulla piattaforma della tracciabilità bufalina.

RISORSE FINANZIARIE: € 10.000.000

18

TEMPI: 15 giorni tramite Avviso Pubblico per concessione di contributi.

AZIONE 2.: COMPARTO FLOROVIVAISTICO

Contributi per il superamento della crisi causata dal fermo dovuto al COVID 19 alle imprese

florovivaistiche, prevedendo di erogare fino ad un massimo di € 10.000,00 ad impresa da

determinare in modo proporzionale al fatturato aziendale dell’annualità precedente.

RISORSE FINANZIARIE: € 10.000.000

TEMPI: 15 giorni tramite Avviso Pubblico per la concessione di contributi