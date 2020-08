Napoli – In Campania i positivi al Covid-19 salgono a 5.020 per 2 nuovi casi riscontrati nelle ultime 24 ore su 928 tamponi (338.018 dall’inizio della pandemia).

In calo i tamponi processati nell’ultima sessione di laboratorio, circa un terzo della quantità media. Resta inalterato il bilancio delle vittime, fermo a 436, mentre c’è una ripresa delle guarigioni: 7 pazienti sono stati dichiarati guariti dall’infezione di Sars-Cov-2 nelle ultime 24 ore. Sono 4.194 i pazienti ristabiliti dall’inizio della pandemia.

Il calo dei positivi non rassicura il Governatore della Campania, che in queste ore ha ammonito nuovamente alla massima cautela: «Solo il vaccino potrà eliminare un virus che continua a circolare in Campania e in Italia, ma soprattutto nel mondo».

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del nuovo Coronavirus sul territorio regionale, secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute alle ore 17, i pazienti ricoverati con sintomi in Campania sono 44 (-3) in terapia intensiva 2 (stabile), mentre 346 (-2) si trovano in isolamento domiciliare. I casi attualmente positivi, cioé detratti i guariti e i deceduti, sono 392 (-5) contro i 5.022 dall’inizio della pandemia.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diffuso alle ore 17 l’aggiornamento relativo ai casi positivi al coronavirus nelle province della Campania. Ecco i dati: a Napoli 2.778 (+1), a Salerno 790 (+1), ad Avellino 579, a Caserta 620, a Benevento 210. I casi indicati comprendono anche conferme di tamponi in fase di verifica.