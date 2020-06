Napoli – In Campania i positivi al Covid-19 salgono a 4.613. Riparte il contagio dopo 2 giorni con 4 casi, ma non i decessi, che restano 430. Appena 1.090 i tamponi esaminati nei laboratori, circa un terzo della quantità abituale nell’ultimo mese Dall’inizio della pandemia sono stati esaminati 241.380 tamponi.

Ci sono altri 34 guariti, che portano il dato complessivo a 3.894 (di cui 3.885 totalmente guariti e 9 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata ma sono ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione).

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del nuovo Coronavirus sul territorio regionale, secondo i dati diffusi nel pomeriggio dal Ministero della Salute, i pazienti ricoverati con sintomi in Campania sono 58 (+5) in terapia intensiva 2 (stabile), mentre 229 (-35) si trovano in isolamento domiciliare. I casi attualmente positivi, cioé detratti i guariti e i deceduti, sono 289 (-30) contro i 4.613 dall’inizio della pandemia.

Il Ministero della Salute ha diffuso la tabella con i dati dei positivi al coronavirus in Irpinia e nelle altre province. Ecco i dati: a Napoli 2.640, a Salerno 690, ad Avellino 549, a Caserta 470, a Benevento 209. Altri casi in fase di verifica presso le Asl: 55.