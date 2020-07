Napoli – In Campania i positivi al Covid-19 salgono a 4.747 per 1 nuovo caso positivo, che si aggiunge ai 27 di ieri, di cui 17 confermati nelle ultime ore, registrati tra la provincia di Avellino e Mondragone, dove in serata si revoca la zona rossa. Il nuovo caso è stato trovato a Moschiano, in provincia di Avellino, su 1.344 tamponi esaminati nell’ultima sessione d’analisi nei laboratori abilitati (294.712 dall’inizio della pandemia).

Non ci sono stati nuovi casi a Caserta, che si appresta a ritornare alla normalità con la fine dell’emergenza per il focolaio negli idx Palazzi Cirio.

Sul piano clinico, c’è una risalita dei ricoveri, ma calano gli isolamenti fiduciari. Nelle ultime ore si sono registrati 2 guariti in più. Il totale sale a 4.089 (di cui 4.088 totalmente guariti e 1 clinicamente guariti. Resta alta l’attenzione della autorità sanitaria per i focolai che possono divampare improvvisamente. In tutta Italia si stanno verificando casi di questo simili con l’arrivo da fuori confine nazionale di persone provenienti da zona ad elevata intensità epidemica.

Si è consolidata in questa ultima settimana la ripresa dei nuovi contagi in atto su gran parte del territorio nazionale, dove la bassa intensità dei sintomi facilita la diffusione del virus tra asintomatici, generando i piccoli focolai, spesso familiari o legati ad ambiti professionali. Di fronte a questa situazione delicata, il Governatore è intervenuto lanciando un appello alla popolazione perché ritrovi comportamenti adeguati. Il rischio, altrimenti, è che l’epidemia riparta prima di settembre

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del nuovo Coronavirus sul territorio regionale, secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute, i pazienti ricoverati con sintomi in Campania sono 48 (+6) in terapia intensiva 0 (stabile), mentre 178 (-7) si trovano in isolamento domiciliare. I casi attualmente positivi, cioé detratti i guariti e i deceduti, sono 226 (-1) contro i 4.747 dall’inizio della pandemia.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diffuso alle ore 17 l’aggiornamento relativo ai casi positivi al coronavirus nelle province della Campania. Ecco i dati: a Napoli 2.656, a Salerno 696, a Caserta 577 (+17), ad Avellino 563 (+1), a Benevento 209. Nell’elenco si aggiungono i 17 nuovi positivi rilevati ieri a Caserta (Mondragone), confermati in queste ore. E si aggiunge un nuovo positivo in provincia di Avellino. Di seguito l’infografica ministeriale.