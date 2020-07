Napoli – In Campania i positivi al Covid-19 salgono a 4.880 per 6 nuovi casi riscontrati nelle ultime 24 ore su 1.557 tamponi (319.860 in totale). Dopo la fiammata degli ultimi due giorni, con 16 e 19 casi in più tra mercoledì e giovedì, nelle ultime 24 ore il nuovo contagio frena, ma non si arresta. Il nuovo contagio cresce a Napoli e a Salerno, si ferma per un giorno a Caserta.

In compenso, non ci sono nuovi decessi da martedì scorso, quando è stato segnalato l’ultimo paziente morto per coronavirus.

Il totale delle vittime resta fermo a 434. Nel frattempo aumentano i guariti che salgono a 4.114. Sui territori le autorità sanitarie sono impegnate nelle attività di verifiche e monitoraggio, anche dove non ci sono casi da molto tempo.

A Benevento, dove dal 27 giugno non si registrano persone positive al Covid-19, il Comune conclude oggi uno screening sierologico sulla popolazione a scopo precauzionale. Nel frattempo il Governatore della Campania ha riunito l’Unità di crisi per fare il punto e valutare nuovi provvedimenti alla luce della situazione epidemiologica degli ultimi giorni. Arrivano multe da mille euro per chi non indosserà la mascherina.

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del nuovo Coronavirus sul territorio regionale, secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute alle ore 17, i pazienti ricoverati con sintomi in Campania sono 17 (-18) in terapia intensiva 2 (+1), mentre 313 (+28) si trovano in isolamento domiciliare. I casi attualmente positivi, cioé detratti i guariti e i deceduti, sono 332 (+4) contro i 4.880 dall’inizio della pandemia.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diffuso alle ore 17 l’aggiornamento relativo ai casi positivi al coronavirus nelle province della Campania. Ecco i dati: a Napoli 2.694 (+2), a Salerno 749 (+2), ad Avellino 577, a Caserta 603, a Benevento 209. Altri due casi confermati in queste ore erano stati attribuiti nel computo di ieri. Il contagio si è incrementato in queste ultime 24 ore tra Salerno e Napoli.