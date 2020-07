Napoli – In Campania i positivi al Covid-19 salgono a 4.791 per 4 nuovi casi individuati nelle ultime 24 ore su 1.222 tamponi esaminati presso i laboratori abilitati (dall’inizio dell’epidemia sono 307.585 le analisi compiute).

Aumentano i guariti, che salgono al dato totale di 4.097, per effetto di un altro paziente ristabilito dall’infezione al Covid-19. Restano 432 le vittime dall’inizio dell’emergenza: non si sono registrati nuovi decessi presso le strutture ospedaliere. In queste ore si è esaminato un campo Rom a Scampia, dove si erano registrato diversi casi positivi, ma si è esclusa la presenza di un focolaio. I ricoveri sono scesi rispetto ai 35 in più di ieri, ora ne sono registrati 23.

Nel frattempo, l’Unità di crisi ha diffuso il testo dell’ordinanza regionale che proroga tutte le misure di contenimento al 31 luglio. «La attuale situazione epidemiologica – che al momento non presenta significativi scostamenti rispetto a quella rilevata alla data di adozione delle precedenti misure di prevenzione», si legge nella nota di accompagnamento, impone il mantenimento delle misure precauzionali, a cominciare dall’obbligo della mascherina al chiuso. Del resto gli ultimi dati diffusi dall’Unità di crisi allineano la Campania al trend nazionale, dove il virus circola con maggiore forza da qualche settimana, soprattutto per la spinta che arriva dall’Estero. Nel mondo, stando ai dati, questa è la fase più acuta dall’inizio dell’emergenza nell’inverno scorso.

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del nuovo Coronavirus sul territorio regionale, secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute alle ore 17, i pazienti ricoverati con sintomi in Campania sono 28 (-23) in terapia intensiva 1 (stabile), mentre 238 (+3) si trovano in isolamento domiciliare. I casi attualmente positivi, cioé detratti i guariti e i deceduti, sono 262 (+3) contro i 4.791 dall’inizio della pandemia.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diffuso alle ore 17 l’aggiornamento relativo ai casi positivi al coronavirus nelle province della Campania. Ecco i dati: a Napoli 2.671, a Salerno 711 (+1), ad Avellino 573, a Caserta 584 (+3), a Benevento 209. Il contagio cresce in tutte le province salvo il Sannio.