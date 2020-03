Torre del Greco – Il totale è di 34 cittadini positivi al coronavirus compreso 3 decessi. Di seguito il comunicato dell’amministrazione comunale:

Due decessi per Coronavirus a Torre del Greco.

Si tratta di D.D. R. di settantacinque anni, e, di D.D.M. di quarantasei anni, già in regime di ricovero ospedaliero

Sono cinque, invece, i nuovi casi di contagio da COVID- 19.

È quanto comunicato dal Centro Operativo Comunale – presieduto dal sindaco, Giovanni Palomba – riunito, per il diciassettesimo giorno, in assetto permanente, a Palazzo Baronale.

Sono così, complessivamente, 31 i cittadini positivi, certificati dalle preposte Autorità sanitarie dell’ ASL Na3 Sud e comunicati nel corso dell’aggiornamento serale alla squadra di lavoro del C.O.C..

Nello specifico, va precisato che 20 sono gli ospedalizzati, mentre, restano sempre 11 quelli in isolamento fiduciario, presso la propria abitazione.

Nel frattempo, si attendono gli esiti degli altri tamponi praticati in città e, al momento, al vaglio delle dovute indagini di laboratorio.

“Oggi è un giorno molto triste per Torre del Greco.” Lo dichiara, con profonda commozione, il sindaco Giovanni Palomba.

“Esprimo – prosegue il primo cittadino – il mio personale cordoglio e quello dell’intera Amministrazione comunale alle rispettive famiglie dei nostri concittadini vittime di questa epidemia. E’ un’ora difficile per la nostra città che si può superare soltanto con la collaborazione di tutti. È per questo che chiedo ad ognuno di fare la propria parte, con profonda responsabilità. Uniti ce la faremo”.