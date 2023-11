Nell’ambito dei controlli della Polizia Locale di Napoli nelle aree della “movida”, gli agenti delle Unità Operative territoriali hanno controllato le più affollate attività di ristoro e le strade più frequentate dai tanti turisti presenti in città.

Dai controlli di Polizia Amministrativa effettuati nelle zone di Chiaia, Vomero e Centro Storico, sono scaturiti diciotto verbali a titolari di esercizi di somministrazione che violavano le prescrizioni di impatto acustico, per occupazione di suolo senza titolo e in difformità e per la vendita senza autorizzazioni amministrative e sanitarie.

In via Carbonara gli Agenti della Polizia Locale, nel dar seguito ad una segnalazione ricevuta, verificavano, e sanzionava, la totale assenza di autorizzazioni di un B&B che, in aggiunta, aveva installato, sempre senza autorizzazioni, un distributore automatico di bevande e alimenti.







Pattugliando l’anello stradale via Tribunali, piazza Garibaldi, i Caschi Bianchi hanno posto in sequestro circa 250 articoli contraffatti tra borse, giubbini e profumi.

Numerosi i controlli effettuati per il rispetto del codice della strada, soprattutto nella zona collinare della città. Ottanta i verbali elevati, ventotto i veicoli rimossi con carro attrezzi, di cui dodici perché in sosta sulle strisce pedonali.

Quattro, in fine, i veicoli sequestrati perché sprovvisti di copertura assicurativa.