La Polizia Locale di Napoli, come di consueto nei fine settimana, ha intensificato i controlli lungo le principali arterie cittadine, interessando strade e piazze dei quartieri collinari, di Chiaia e del centro storico, con un totale di 80 vetture controllate, 243 verbali elevati, 13 rimozioni effettuate per infrazioni di sosta, 3 patenti ritirate, 6 veicoli sequestrati e 12 sottoposti a fermo.

Tra le illiceità più diffuse si annoverano la mancata copertura assicurativa, la guida senza patente o con titolo inidoneo, l’omessa revisione periodica ed il mancato uso del casco protettivo.

In zona Mergellina è stata prestata particolare attenzione alla zona degli Chalet, con 41 veicoli controllati, 90 verbali elevati per infrazioni al Codice della Strada ed un noto locale sanzionato per violazione in materia di impatto acustico.







Nel corso delle operazioni si è proceduto al deferimento all’Autorità Giudiziaria di un conducente che, all’atto del controllo e della verbalizzazione, aveva riferito agli agenti della U.O. Chiaia delle false generalità.

In zona ospedaliera – oltre ai riferiti controlli stradali, con 124 verbali elevati per sosta irregolare – le verifiche svolte dalla U.O. Vomero hanno interessato anche 7 esercizi pubblici, con accertamenti finalizzati in modo specifico al controllo della regolarità delle occupazioni di suolo.

Nel centro cittadino il personale della U.O. San Lorenzo ha controllato 39 veicoli, redigendo 29 verbali.

In piazza Garibaldi – oltre ad assicurare, con l’impiego di 3 pattuglie automontate, il presidio dell’area fino alle ore 24, a fini di prevenzione dei reati di microcriminalità e dell’abusivo svolgimento dei mercatini di indumenti e materiali usati – il personale di questo Reparto territoriale ha effettuato diversi controlli amministrativi agli esercizi pubblici, a cui sono conseguite 3 sanzioni per l’installazione di tabelle pubblicitarie abusive e 2 per l’occupazione illecita del suolo pubblico.