Napoli – L’Unità di Crisi della Regione Campania ha comunicato che sono stati effettuati oltre 3mila controlli alle stazioni ferroviarie in relazione ai passeggeri su treni che effettuano collegamenti interregionali, all’aeroporto e alle stazioni portuali.

A nessun viaggiatore è stata riscontrata una temperatura pari o superiore a 37,5°. Un solo viaggiatore, in arrivo alla stazione di Caserta, è risultato positivo a test rapido ed è stato sottoposto a tampone, risultato negativo. I controlli sono stati eseguiti in ottemperanza dell’Ordinanza n. 54 firmata ieri dal Presidente della Regione, Vincenzo De Luca.

I controlli sono stati effettuati alle stazioni ferroviarie e sulle autostrade. Non c’è obbligo di quarantena, salvo che per i sintomatici.

Il Governatore della Campania accetta la scelta del Governo di riaprire alla mobilità in Italia dopo mesi di lockdown «al di là di talune riserve espresse» e saluta le Regioni unite dopo l’emergenza. «Si apre una nuova fase di solidarietà nazionale», afferma. «Celebriamo l’unità nazionale all’insegna delle parole importanti pronunciate dal presidente della Repubblica.

Per decisione del Governo, parte la mobilità su tutto il territorio nazionale, al di là di talune riserve espresse. Cercheremo di adottare, con equilibrio e serenità, misure di prevenzione a tutela delle nostre comunità», ha affermato il Governatore della Campania Vincenzo De Luca.

«Occorre fare in modo che questa nuova fase sia un’occasione per far crescere i valori di unità e solidarietà nazionale, di impegno totale per il rilancio dell’economia e del lavoro, per il sostegno a chi è stato duramente colpito dalla crisi in corso».