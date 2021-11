Ercolano – Autobus finisce in una scarpata sul Vesuvio.

Ieri, intorno alle ore 14, un pullman dell’Eav per il trasporto turistico è precipitato lungo il pendio. Fortunatamente nessuno era presente a bordo al momento dell’incidente.

Un pullman dell’Eav adibito al trasporto turistico intorno alle 14 è finito in una scarpata lungo le pendici del Vesuvio per cause tuttora ignote.

Il pesante automezzo è precipitato lungo il pendio per diversi metri, fermandosi in bilico sull’inclinazione del vulcano. A bordo del bus c’era l’autista, che si è accorto che il mezzo parcheggiato aveva perso aderenza col terreno ed è riuscito a svincolarsi dell’abitacolo appena in tempo, pochi istanti prima che il pullman sfondasse le barriere e finisse giù.

L’autobus è stato tirato fuori dalla scarpata grazie all’intervento solerte dei vigili del fuoco che hanno impedito che il veicolo continuasse a precipitare.