Sono ritenuti componenti la banda di malviventi che lo scorso 19 marzo, nel quartiere Fuorigrotta di Napoli, hanno sequestrato e rapinato 25mila euro a un anziano, nella sua abitazione, dopo averlo legato con delle fascette.







Due persone sono state arrestate dai carabinieri del Nucleo Operativo di Napoli Bagnoli che al termine di indagini coordinate dalla procura partenopea hanno notificato due arresti in carcere emessi dal gip.

I banditi si sono introdotti nella casa della vittima, un professionista napoletano, spacciandosi per corrieri che dovevano consegnare un pacco e poi hanno agevolato l’ingresso dei complici i quali hanno completato il colpo individuando e prelevando il denaro da una cassaforte.

Determinante per le indagini il contributo delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona.

Sono in corso indagini per identificare i complici dei due arrestati.