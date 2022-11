L’isola di Ischia è stata vittima di un violento nubifragio che ha comportato frane. Numerosi i danni registrati dal maltempo che ha causato allagamenti e danni ovunque, provocando gravi problemi sul territorio ischitano ed in particolare a Casamicciola.

Il bilancio, al momento, è già drammatico: non sono mancati, infatti, anche morti e dispersi. Una vera e propria tragedia che ha lasciato tutti col fiato sospeso.

La protezione civile e tutte le forze competenti sono al lavoro per ripristinare la sicurezza. Intanto, da ogni parte del territorio è scattata la solidarietà verso l’isola verde e tutti i suoi abitanti.

Il Comune di Ercolano, rappresentato dal sindaco Ciro Buonajuto, si è prontamente detto pronto ad intervenire. “Ho sentito il sindaco di Lacco Ameno – ha dichiarato il primo cittadino Buonajuto – per esprimere solidarietà e vicinanza a tutta la comunità dell’isola e ai tanti impegnati nei soccorsi. Ercolano – conclude – è pronta a fare la propria parte!”.

Anche la cittadina di Torre del Greco, nella persona del sindaco Giovanni Palomba, ha espresso massima solidarietà e collaborazione verso la popolazione aspramente colpita: i volontari dell’I.R.T. sono infatti in partenza per offrire il loro contributo in termini di soccorsi e mezzi disponibili.

Intanto, anche la Caritas di Napoli ha avviato una raccolta di indumenti al fine di apportare il proprio aiuto e la propria solidarietà alle vittime colpite ad Ischia. In particolare, la Caritas raccoglie tute ed indumenti intimi per i bambini in favore degli sfollati di Casamicciola. Il punto riferimento della raccolta è quello situato in via Taddeo da sessa, nei presso della stazione centrale di Napoli.