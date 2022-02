Su disposizione del G.I.P. del Tribunale di Napoli e del P.M. della Procura della Repubblica, gli agenti della Polizia Locale di Napoli appartenente all’Unità U.O. Stella, hanno proceduto a dare esecuzione a due ordinanze di misura cautelare agli arresti domiciliari imposte a due cittadini napoletani, M.S. e P.D., che nella notte del 04 luglio 2021 si erano resi responsabili, in due diverse ma congiunte fasi, dell’aggressione di agenti del Corpo, impegnati a impedire il transito su parte di Via Toledo, a salvaguardia della pubblica incolumità.

In seguito all’aggressione uno degli agenti riportò la frattura del setto nasale ed è per questo che l’Autorità Giudiziaria, in conclusione alle indagini svolte dalla stessa Polizia Locale, ha ritenuto doversi procedere alla misura degli arresti domiciliari di entrambi i soggetti, anche al fine di impedire che questi potessero portare a ulteriori conseguenze le minacce rivolte in danno degli agenti.