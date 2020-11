‘Mattatore’, ‘trasformista’, ‘affabulatore’: tutto questo e molto di più era Gigi Proietti. Ben 55 anni dei suoi 80 appena compiuti passati tra palcoscenici, set cinematografici e studi televisivi. Nella sua lunghissima carriere è stato attore di teatro, cinema e tv, cantante, doppiatore, conduttore e infine direttore artistico con l’ultima esperienza alla guida del Globe Theatre Silvano Toti di Roma.

Gigi Proietti è morto all’alba di oggi a Roma, nel giorno del suo compleanno.

E’ stato ricoverato nella terapia intensiva di una clinica romana per uno scompenso cardiaco, nella struttura era già da qualche giorno per accertamenti per uno stato di affaticamento.

Nel tardo pomeriggio di ieri il malore, aveva 80 anni. Ne danno l’annuncio Sagitta, Susanna e Carlotta:”Nelle prime ore del mattino è venuta a mancare all’affetto della sua famiglia Gigi Proietti. Nelle prossime ore daremo comunicazione delle esequie”.