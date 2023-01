Vandalizzata la fontana di piazzetta Francesco Scognamiglio a Ercolano.

A darne notizia il sindaco della città vesuviana, Ciro Buonajuto, che sulla pagina facebook ha postato foto e scritto un commento.

“Quei farabutti che hanno vandalizzato la fontana di Piazzetta Scognamiglio non la faranno franca. Stiamo già visionando le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire l’accaduto e individuare i responsabili” scrive il primo cittadino.

“Solo qualche giorno prima di Natale avevamo restituito alla città la vasca dopo la riqualificazione e oggi facciamo già i conti con un gesto che non ammette scusanti. Questa non è la Ercolano per la quale stiamo lavorando. Il bene comune va rispettato, tutelato e preservato. Vandalizzare un’ opera pubblica significa fare un dispetto a se stessi e alla propria comunità”.